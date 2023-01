Calvo-Juventus, i motivi della nomina. E la lista dei possibili direttori sportivi

TORINO - Francesco Calvo è il nuovo responsabile dell’area sportiva della Juventus: dopo che venerdì la sentenza della Corte d’Appello federale ha inflitto ai bianconeri 15 punti di penalizzazione e inibito per 16 mesi il ds Federico Cherubini, ieri il club ha scelto la soluzione interna affidando a Calvo, rientrato nell’aprile dello scorso anno alla Juventus come capo dello staff dell’ad Maurizio Arrivabene, un ruolo per lui completamente nuovo. Calvo dipenderà direttamente dall’ad Maurizio Scanavino e a lui risponderanno il Football Director, Cherubini, il Women’s Football Director, Stefano Braghin, e l’Head of Football Operations, Paolo Morganti. La decisione non è frutto dell’emergenza né una nomina pro tempore ma definitiva e rientra nel progressivo riassetto societario: del resto il ruolo di responsabile dell’area tecnica era scoperto dopo l’addio, il 18 gennaio con l’insediamento del nuovo presidente e del nuovo Cda, di Arrivabene. La società ha pensato a Calvo per l’esperienza maturata all’interno del club e perché, nonostante fosse a capo dello staff di Arrivabene, non aveva in questo anno assunto un ruolo definitivo.