Juventus, Danilo mostra i muscoli ed esalta i tifosi: “Mio capitano”

La Juventus si prepara ad affrontare un girone di ritorno in Serie A in cui i bianconeri dovranno dare tutto per cercare di sistemare la situazione in classifica dopo la clamorosa penalizzazione di 15 punti. Per riuscirci Allegri potrà contare sugli importanti rientri di Pogba e Vlahovic e sulle certezze che fino ad ora si sono sempre fatte trovare pronte. Una di queste è sicuramente Danilo, che grazie al suo carattere e alla sua propensione al sacrificio è considerato un idolo da moltissimi tifosi della Vecchia Signora. Non a caso, in diverse occasioni il brasiliano ha indossato la fascia da capitano della squadra, come nell'ultimo match di campionato contro l'Atalanta.