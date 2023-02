Juve-Nantes, Ganago e il messaggio di Allegri VIDEO

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League tra Juventus e Nantes, Massimiliano Allegri oltre a fare il punto della situazione dei bianconeri ha voluto rivolgere un pensiero per Ignatius Ganago. L'attaccante camerunense dei prossimi avversari dei bianconeri è tornato in patria per la morte della figlia di appena cinque anni in seguito ad un malore. Il tecnico bianconero ha voluto fare le condoglianze al giocatore: "Voglio mandare un grande abbraccio al giocatore che ha perso la figlia l'altro giorno. Questa è la cosa più importante, gli mando un grosso abbraccio e soprattutto dispiace non averlo domani come avversario".