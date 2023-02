Costacurta, Allegri e le cazzate: attacco al tecnico Juve in diretta tv

TORINO - Non si è ancora chiusa la polemica tra l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, e gli opinionisti di Sky Sport, in particolare Alessandro Costacurta. Un botta e risposta a distanza che è iniziato subito dopo il pareggio con il Nantes in Europa League, quando al tecnico bianconero era stata posta una domanda sul "corto muso" e lui aveva risposto piccato. A distanza di qualche giorno, senza che il livornese fosse collegato con il salotto televisivo e avesse quindi la possibilità di replicare, l'ex difensore del Milan è tornato sull'argomento: "Credo che a me non piace come la Juve gioca e quella è colpa dell'allenatore, ma in un certo senso l'allenatore deve fare i conti anche con la situazione nella quale si trova".