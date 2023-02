Dalla Juventus e lo scudetto con Conte al rap: vi ricordate di lui?

Elia: "Lascio il calcio, non mi diverto da anni"

Elia ha annunciato ufficialmente la sua decisione ai canali di ESPN: "Lascio il calcio. Sono così occupato che non ho neanche avuto il tempo di farlo, ma è arrivato il momento di far sapere a tutta l'Olanda che non sono più un calciatore. Nella mia testa mi sono fermato già da qualche anno. Non mi sono divertito per niente nelle ultime stagioni, non ho avuto neanche un momento felice all'Utrecht". Non si tratta comunque del primo ex Juve che fa una scelta del genere: anche Daniel Osvaldo (pure lui in bianconero con Conte ma in periodi diversi) all'età di 30 anni decise di ritirarsi dal calcio giocato per dedicarsi alla musica, anche se non rap come l'olandese.