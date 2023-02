Ihattaren, ritorno social con la Juve sullo sfondo: il messaggio motivazionale

Mohamed Ihattaren si sente pronto per tornare a giocare. L'olandese, terminato il prestito all'Ajax e tornato alla Juventus, ha voluto esplicitare le sue intenzioni tramite il suo profilo Instagram. Dopo aver cancellato tutti i vecchi post, il classe 2002 che ha da poco compiuto 21 anni ha pubblicato un video motivazionale che lo riprende allenarsi in palestra per ritrovare la sua condizione fisica migliore e in cui vengono inquadrati l'esterno dell'Allianz Stadium e la città di Torino, accompagnato dalla descrizione: "Ciò che ci definisce è come ci rialziamo bene dopo un contraccolpo".