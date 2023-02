Ihattaren ancora arrestato: indiscrezione dall'Olanda

Il trequartista di proprietà della Juventus Mohamed Ihattaren sarebbe stato arrestato domenica scorsa ad Amsterdam per una presunta violenza domestica. La sua casa a Vleuten sarebbe stata perquisita. Lo riferisce il portale NOS . L'ex giocatore di PSV e Ajax , che proprio ieri, domenica 12 febbraio, ha compiuto 21 anni sarebbe stato interrogato e tuttora detenuto. Ihattaren era già stato arresto per minacce nel novembre del 2022 , ma gli episodi non sarebbero correlati.

Ihattaren, grande talento e tanti problemi: continua il suo percorso travagliato

Ihattaren è esploso da giovanissimo al PSV grazie alla sua tecnica e qualità fino ad arrivare a una preselezione della nazionale olandese. A causa di problemi con l'allenatore Roger Schmidt, Ihattaren ha rotto col PSV ed è stato ingaggiato dalla Juventus, che lo ha a sua volta girato in prestito alla Sampdoria e, successivamente, all'Ajax da cui è rientrato lo nell'ultimo giorno della finestra del mercato di riparazione dopo essere sparito per settimane. A quanto pare per aver ricevuto minacce in seguito alla frequentazione di una ragazza. L'ex Inter Wesley Sneijder, tra gli altri, ha cercato di sostenerlo allenandosi con lui ma alla fine ha gettato la spugna.