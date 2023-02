La Juventus e le due manovre stipendi spiegate punto per punto

Ma cos’è la manovra stipendi?

Sarebbe più giusto parlare di manovre stipendi, al plurale, perché ce ne sono state due: una nel marzo del 2020 e una nell’aprile del 2021.

In cosa consistono?

Nel marzo 2020, nel momento più allarmante della pandemia di Covid, con il campionato sospeso e senza la certezza di riprenderlo (quindi senza la certezza di incassare i diritti tv e con la certezza di non avere gli incassi da stadio), la Juventus chiede ai suoi giocatori di rinunciare a quattro mensilità per un risparmio totale di 90 milioni. Ai giocatori promette di restituirne tre qualora riprendessero le competizioni (e così annuncia alla stampa). Tutti i giocatori accettano e firmano nuovi contratti che vengono regolarmente depositati in Lega, poi si accordano separatamente per le modalità con cui ricevere le integrazioni. E i contratti con le integrazioni vengono depositati in Lega dopo il 30 giugno (il campionato riprende a luglio).