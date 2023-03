Roma-Juve, Mourinho e i bianconeri: nemici per caso e per scelta

Non sarà in panchina, José Mourinho, relegato in tribuna da una squalifica per due giornate che potrà forse essere ridotta, ma quasi certamente non cancellata. Non sarà in panchina, ma ha già provveduto comunque ad affrescare a modo suo lo scenario di Roma-Juventus. Ossia con i colori vistosi della polemica, distribuiti nel dopopartita fingendo di nascondere il pennello mentre parlava del suo alterco con il quarto uomo Serra al termine di Roma-Cremonese: «Non voglio dire che lui è di Torino e noi giochiamo con la Juve e mi vogliono fuori dalla panchina, ma è stato ingiustificabile». Et voilà, in un colpo solo tratteggiato il sospetto di una volontà tesa a favorire la squadra bianconera e attirata l’attenzione su qualcosa di diverso dalla sconfitta della sua Roma contro i grigiorossi. Un colpo da maestro della comunicazione.