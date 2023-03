Plusvalenze Juve, quando si esprimerà il Collegio di Garanzia. E la Figc non si costituisce

Il sentiero che porta all’udienza del Collegio di Garanzia dello Sport è tracciato, ma il traguardo ancora è nascosto dietro la curva. Servirà tempo per il verdetto sul -15 che attualmente appesantisce la classifica della Juventus: almeno fino a dopo Pasqua, con il rischio di spingersi a metà aprile. La presidente dell’organo, Gabriella Palmieri Sandulli, soltanto a partire da domani avrà infatti il quadro esaustivo riguardo gli attori in causa: la possibilità della Figc di costituirsi nel processo si esaurisce alla mezzanotte odierna. La Federazione, in ogni caso, non eserciterà questa facoltà: non l’ha mai fatto riguardo casi di presunta “mala gestione”, a differenza di procedimenti per violazioni regolamentari, e non lo farà nemmeno questa volta.