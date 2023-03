De Ligt tifa Juventus: "Spero passi contro il Friburgo"

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Dopo l'1-0 dell'andata firmato Coman al Parco dei Principi, il Bayern Monaco supera il Psg anche all'Allianz Arena grazie alle reti di Choupo-Moting e Gnabry conquistando così il pass per i quarti di finale di Champions League , eliminando i francesi, tra le favorite in griglia di partenza, e mettendo a referto l'ottavo successo stagionale in altrettante gare nella Coppa dalle Grandi Orecchie. Eppure l'epilogo sarebbe potuto essere diverso se De Ligt non avesse fermato sulla linea il tiro a botta sicura di Vitinha sul macroscopico errore di Sommer. Il tutto è accaduto nel finale di primo tempo, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0. L'ex difensore della Juventus è stato ancora protagonista di una prestazione super, nonostante di fronte avesse una potenza di fuoco incredibile formata dalla coppia Mbappé-Messi (all'andata c'era pure Neymar).

Al termine del match, De Ligt ai microfoni di Sky Sport ha commentato: "Vincere la Champions? Ovviamente il Psg aveva possibilità di vincerla, oggi siamo riusciti a batterli ma in questa competizione è sempre difficile. Adesso aspettiamo il sorteggio, abbiamo almeno altre due partite da giocare. É importante non aver preso gol contro l'attacco più forte del mondo, vale tanto per la squadra. Oggi, soprattutto nel secondo tempo, abbiamo fatto molto bene, con tanta intensità, difendendo alto contro Messi e Mbappé. La cosa importante per me è che qui mi sento bene, anche all'Ajax giocavo così e quando giochiamo con questa intensità possiamo vincere anche contro una squadra importante come il Psg". Chiosa finale sulla Juventus, sua ex squadra, che negli ottavi di finale di Europa League affronta proprio una formazione tedesca, il Friburgo di Vincenzo Grifo: "Spero vincano e passino il turno, il Friburgo è una buona squadra ma hanno possibilità di riuscire a portare a casa il risultato".

