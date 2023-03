Plusvalenze Juve, la carta che scotta: i quattro giorni di fuoco

TORINO - Avanti con l’altra partita, quella - processo plusvalenze - che la Juventus sta giocando con gli avvocati, più che con i giocatori, e nelle aule di tribunale, più che in campo. Clarizia-Paolantonio-Tortorella e Bellacosa-Sangiorgio-Apa son tridenti che ai tifosi diranno poco ma che nella stagione bianconera possono incidere più di Chiesa-Vlahovic-Di Maria... Si riparte infatti dal gol segnato dai legali di Federico Cherubini e Fabio Paratici, i quali hanno ottenuto sentenza favorevole dal Tar (Tribunale amministrativo regionale) del Lazio e dunque - salvo colpi di scena: occhio... - avranno modo di prendere visione di un documento che a loro giudizio potrebbe verosimilmente portare all’annullamento delle recenti penalizzazioni e inibizioni inflitte dalla Corte Federale d’Appello alla Juventus (-15) e ad alcuni suoi dirigenti o ex dirigenti. Il documento in questione è la “nota 10940” del 14 aprile 2021: un carteggio tra Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio) e la Procura Federale. Le difese sostengono che potrebbe di fatto dimostrare che l’inchiesta è iniziata ben prima rispetto a quanto a risulti ufficialmente dagli atti, certificando dunque una lunga serie di violazioni dei tempi procedurali. Sinora - come noto - sia Procura sia Covisoc avevano rifiutato di produrre la nota in questione - ribattezzata appunto da Tuttosport “la carta segreta” - ma il Tar ha disposto ben altro: l’accesso al carteggio «è destinato a tutelare non solo le esigenze difensive del ricorrente, ma il più generale obbligo di trasparenza dell’azione amministrativa».