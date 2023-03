Juventus, evitare scivolate per lanciarsi al top contro il Friburgo

La Sampdoria, certo, ma anche e soprattutto il Friburgo. Questa Europa League - con la formula vintage e affascinante di andata e ritorno in una settimana - non permette distrazioni di sorta. Nel senso che tra il primo e il secondo atto della sfida europea, la partita di campionato deve essere letta, o meglio vissuta, nel migliore dei modi. Ovvero massima resa con il minimo sforzo? No, di più. Massima resa col minimo sforzo e pochissimi rischi. Perché la qualificazione, da che mondo è mondo, si decide nei secondi novanta minuti dove è utile avere a disposizione i più forti e possibilmente al top della forma. E allora la gara di oggi contro gli ultimi in classifica per punti ottenuti (12) e gol segnati (11), diventa l’occasione giusta per le famose “seconde linee”, che non sono quelle virtuali tracciate dal Var o dal fuorigioco semitutomatico bensì quei giocatori in carne e ossa che solitamente non trovano spazio in favore dei titolari.

Mai snobbare la Sampdoria Dunque la Juventus alternativa per avvicinare nel migliore dei modi il ritorno contro il Friburgo a Friburgo, gara dal coefficiente dieci volte più importate rispetto al match contro i doriani. Però stasera l’errore più grave che possono fare Perin e compagni sarebbe snobbare il valore degli avversari, perché significherebbe andare incontro a una scivolata fotonica. Già, il modo peggiore per avvicinare, appunto, l’impegno successivo che vedrà tornare tra i convocati Di Maria e Chiesa, lasciati a riposo per congelare le problematiche accusate allo Stadium nel finale della vittoria per uno a zero sui tedeschi. E a proposito dell’Allianz, il fatto che questa sera si presenteranno in 35 mila per la partita contro la squadra che è il fanalino di coda significa che il rapporto d’amore tra la tifoseria e la squadra di Massimiliano Allegri ha ripreso fiato sia per i risultati che stanno cominciando ad arrivare dal campo con una certa frequenza - stasera c’è la possibilità di tornare secondi da soli al netto della penalizzazione che potrebbe venire annullata dopo Pasqua dal Collegio di garanzia dello sport presso il Coni - sia per l’aria che si inizia a respirare rispetto alle novità che giungono dal fronte della giustizia sportiva.

Il trampolino ideale Dunque la spinta dagli spalti non verrà meno dopo che peraltro il tecnico livornese ha sottolineato come da qualche settimana i decibel siano tornati a salire, ringraziando per l’affetto. Che è tornato ad abbracciare la sua squadra in una stagione che più strana di questa l’avrebbe potuta scrivere solo Isaac Asimov, mostro sacro della letteratura di fantascienza. Dunque questo Juventus-Sampdoria può essere il trampolino ideale da cui prendere la rincorsa per atterrare al meglio a Friburgo: l’accorgimento è quello di fare attenzione agli ultimi metri che precedono lo “stacco”, qualcuno controlli che non sia una buccia di banana...

© RIPRODUZIONE RISERVATA