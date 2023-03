La Juve studia la lettera Figc-Covisoc: ma ora ne chiede un’altra

TORINO - Riassunto delle puntate precedenti, innanzitutto. I legali dell’ex dg Fabio Paratici e dell’attuale ds Federico Cherubini erano fuggiti dai confini della Giustizia Sportiva e si erano rivolti al Tar (Tribunale amministrativo regionale) del Lazio per cercare di metter mano su un documento che a loro avviso poteva essere decisivo per far invalidare il processo e annullare inibizioni e condanne. Un documento fino a quel momento secretato e gelosamente conservato dalla Covisoc (che lo aveva ricevuto) e della Procura Federale (che lo aveva redatto). Il Tar ha dato ragione a paratici e Cherubini, disponendo che “la carta segreta” fosse messa disposizione dei richiedenti in buona ottemperanza al loro diritto ad un giusto processo. A quel punto, la contromossa: era scesa in campo anche la Figc, in appoggio a Covisoc e Procura federale che avevano deciso di rivolgersi al Consiglio di Stato sostenendo che quella carta dovesse restare inaccessibile e accusando Paratici e Cherubini di aver violato la pregiudiziale rivolgendosi alla giustizia ordinaria e non a quella sportiva.