Juve, quanti legni da dopo il Mondiale: l'incredibile dato nel 2023

La Juventus continua a vincere, anche se la fortuna non sembra sempre essere dalla sua parte. Il successo contro la Sampdoria, in attesa di capire cosa accadrà con la penalizzazione di 15 punti, ha ulteriormente avvicinato i bianconeri alla zona Europa. Contro i blucerchiati sono arrivati 4 gol, così come in occasione del derby vinto contro il Torino, dopo la vittoria per 3-0 in casa del Nantes.