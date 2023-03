Juventus, auguri social a Bremer. I tifosi: "Sei il nostro gigante"

La Juventus , sui propri canali social, celebra il compleanno di Gleison Bremer . Il difensore brasiliano compie 26 anni, e alla prima stagione in bianconero è già diventato un idolo dei tifosi, che non hanno fatto mancare il loro sostegno e i loro auguri al centrale classe 1997. Una stagione iniziata con qualche difficoltà per Bremer, ma una volta prese le misure è diventato totem difensivo e un vero e proprio leader della squadra di Massimiliano Allegri , raggiungendo l'apice con il gol segnato nel derby contro il Torino.

Gli auguri di Juventus e tifosi

La Juventus ha postato un video sui vari social con le immagini più significative della stagione di Bremer, scrivendo: "Buon compleanno al nostro gigante bianconero". Tantissimi i commenti dei supporter juventini: dai semplici auguri, a chi scrive "Sei la nostra roccia", c'è chi invece sceglie altri modi per descrivere Bremer: "Auguri gigante", con riferimento al soprannome utilizzato dal club, oppure c'è chi lo definisce "Colosso". Dunque tanto entusiasmo tra i tifosi bianconeri, che non possono che essere soddisfatti del rendimento visto fin qui dal difensore brasiliano. Auguri che il club ha rivolto anche attraverso una nota sul proprio sito ufficiale: "Un compleanno che cade in un momento molto intenso della stagione bianconera, con la Juve attesa fra poco dal Derby d'Italia a San Siro. Gleison è uno dei giocatori su cui maggiormente la Juve sta facendo affidamento, un vero e proprio riferimento della nostra difesa. E lo è diventato, un riferimento, in pochissimo tempo, essendo arrivato alla Juve solo la scorsa estate. Gleison si è confermato da subito professionale, attento, e desideroso di onorare sempre, ogni giorno, la maglia bianconera. Peraltro, non ha mancato di impreziosire le sue prestazioni con 4 gol, alcuni davvero decisivi: non male, per un difensore. Auguri, Gleison, da tutti noi!".

La stagione di Bremer

Un arrivo in pompa magna, ancor di più perché il centrale ha preferito cedere alla corte della Juventus e non a quella dell'Inter, arrivando per giunta dal Torino. L'inizio però è a singhiozzo, con qualche errore di troppo dovuto all'ambientamento in un club prestigioso e con una forte pressione. Ma dopo il periodo di assestamento, Bremer ha preso le misure diventando nuovamente quel totem che lo ha fatto eleggere, nella passata stagione, come il miglior difensore di tutta la Serie A. Non solo ha ritrovato le prestazioni, ma non ha perso il vizio del gol visto nella passata stagione con il Torino: con la maglia bianconera quest'anno, in tutte le competizioni, ha totalizzato 30 presenze, con 4 gol e 1 assist a referto. E il meglio deve ancora venire.