Juve, inchiesta Prisma: passaggio in Cassazione? Extra time fino a tre mesi

La suggestiva sfida in programma questa sera a San Siro contro l’Inter, già colma di significati agonistici di per sé, segnerà anche un cambio della guardia tra le priorità in agenda alla Continassa. Il campo andrà in letargo per qualche giorno, fino a Juventus-Verona in calendario il 1° aprile, mentre di stretta attualità torneranno le vicende giudiziarie, in realtà mai sopite. Gli ultimi giorni del mese di marzo, infatti, si preannunciano roventi tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria, in attesa di scoprire eventuali evoluzioni anche sul fronte Uefa.