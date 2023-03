Bremer carica la Juventus: "Ora zero margini di errore. Ci sentiamo forti"

Dopo l'importantissimo successo conquistato contro l'Inter al Meazza, Gleison Bremer è volano a Tangeri, in Marocco, dove sfiderà i semifinalisti di Qatar 2022 in amichevole sabato alle 23 italiane. Il difensore bianconero, che ha fatto il proprio esordio con la casacca verdeoro il 23 settembre 2022 contro il Ghana, ha partecipato alla spedizione mondiale ed è sceso in campo nell'ultima del girone contro il Camerun e per 18' nell'ottavo di finale contro la Corea del Sud. Ora, visto l'infortunio di Marquinhos, l'ex Torino è stato chiamato dal nuovo Ct ad interim Ramon Menezes per la sfida contro Hakimi e compagni. "Essere in nazionale è un orgoglio e un sogno che si realizza - ha detto Bremer a Globo Esporte -. Ogni squadra è speciale e farò del mio meglio per far parte dell'intero ciclo fino alla Coppa del Mondo 2026. È sempre importante iniziare un ciclo con una buona prestazione e una vittoria. Abituarsi al gruppo e allo staff tecnico e dare il meglio in campo. Sono molto felice ed emozionato”.