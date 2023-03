Juventus al lavoro verso il Verona: quando parla Allegri

La Juventus si avvicina alla sfida contro il Verona dopo la sosta per le Nazionali. Sabato 1° aprile per i bianconeri tornerà infatti la Serie A con il match dell'Allianz Stadium (dove potrebbe essere presente anche Del Piero) valevole per la 28ª giornata del campionato italiano. Il gruppo di Allegri questa mattina si è ritrovato al Training Center focalizzando la sessione di allenamento su varie esercitazioni per il lavoro di reparto e per la fase di sviluppo della manovra con finalizzazione.