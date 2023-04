Dopo la vittoria della Lazio sul Monza, c'è un dato importante a certificare il lavoro difensivo della squadra di Sarri, ovvero i clean sheet ottenuti in stagione. L'annata di Provedel e dei biancocelesti in fase difensiva è davvero importante, anche se tallonato da Szczesny, che ha giocato meno ma in coppia con Perin ha garantito una partita in più senza reti subite. Dati interessanti per una marcia d'avvicinamento a quella che sarà la prossima sfida di campionato: Lazio-Juventus dell'Olimpico.