Nainggolan sostiene Lukaku e attacca la Juventus sui social

Le reazioni all'indomani della partita: di Juventus-Inter si sta parlando quasi esclusivamente per quanto successo nel recupero e soprattutto nel post gara. Tante le reazioni social, in particolare in merito agli epiteti razzisti nei confronti di Romelu Lukaku al momento della battuta del calcio di rigore. Tanti messaggi di solidarietà e di condanna la razzismo, arrivati ovviamente da entrambi i club nonché dalla Lega, ma anche da parte di tanti calciatori.

Il commento di Nainggolan

Lukaku ha pubblicato un post sui propri canali social a condanna del razzismo, e sono arrivati tanti commenti di sostegno da parte di colleghi, connazionali e non. Ad esempio Courtois, Balotelli, Vinicius Jr, Hakimi e Mbappe, oltre a Radja Nainggolan. Quest'ultimo, oltre a mostrare appoggio all'ex compagno di nazionale, ha anche postato un commento in cui critica senza troppi giri di parole l'ambiente bianconero. L'ex Inter, attualmente in forza alla Spal in Serie B, ha scritto: "Cosa ti aspettavi là", commento a cui ha abbinato delle faccine che ridono. Il day after di Juventus-Inter continua ad essere infuocato, soprattutto con alcune reazioni social che non sembrano voler gettare acqua sul fuoco.