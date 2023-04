Juve, la gestione delle forze e le mosse di Allegri

TORINO - Alla vigilia di Pasqua la Juve trova per la terza volta della stagione la Lazio sperando in una bella sorpresa dentro l’uovo. Dopo due vittorie, tre a zero in campionato e uno a zero in Coppa Italia con tanto di qualificazione in semifinale, stavolta cambia il teatro, non più Allianz ma stadio Olimpico di Roma. Allegri vuole proseguire la sua marcia di recupero, undici vittorie un pareggio e due sconfitte nelle ultime 14 partite.