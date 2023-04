Juve, Calvo: "Frattesi è da top club, Barbieri un orgoglio per noi"

La Juventus si appresta ad affrontare il Sassuolo nel match di Serie A che per i bianconeri anticipa la sfida del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona . Pochi minuti prima del calcio d’inizio ai microfoni si è presentato il dirigente della Juve Francesco Calvo , che ha esordito parlando dell'esordio in prima squadra da titolare di Tommaso Barbieri : "È chiaramente emozionato ma i compagni lo aiutano a stare tranquillo e a farlo sentire a casa. Sarà il sesto giocatore della Next Gen ad esordire in stagione ed è un motivo di grande orgoglio. Questo è il vero anno di consolidamento del progetto, formare giovani italiani è sempre stato nel dna della Juve, bisogna continuare su questa strada, è uno dei nostri obiettivi".

Sassuolo-Juve, Calvo: "Frattesi? È pronto per giocare ad alti livelli"

Poi una considerazione su Frattesi, al centro delle voci di mercato che lo vorrebbero vicino al club bianconero: "Oggi parlare di un giocatore del Sassuolo non è corretto. Se non seguissimo tutti i giocatori italiani forti e giovani non faremmo bene il nostro lavoro. Guardiamo tutti quelli che possono essere da Juve. Frattesi è molto forte e ha molto appeal in Serie A, è pronto a giocare ad alto livello”. Del centrocampista neroverde aveva parlato bene anche Allegri in conferenza stampa, dichiarando che lo aveva già osservato in Serie B notando le sue qualità.