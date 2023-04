La Juve, il Collegio di Garanzia e il big match da 15 punti: che succede oggi

TORINO - La prima arringa, in un certo senso, l’ha fatta lunedì il patron juventino John Elkann, sottolineando che «la Juventus non ha fatto nessun illecito». Oggi, però, la palla passa ai legali bianconeri che scenderanno in campo in quella che probabilmente è la partita più importante della stagione, per il club: una partita non già da tre punti in palio, come al solito, ma addirittura da 15 (quelli, cioè, tolti in campionato ai bianconeri nella sentenza del 20 maggio della Corte federale d’appello). Posto, peraltro, che in ballo ci sono anche i dirigenti o ex dirigenti, ex membri del consiglio d’amministrazione juventini, i quali confidano che vengano annullate le inibizioni ai loro danni (si va dagli 8 ai 30 mesi).