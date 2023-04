Dybala, Cuadrado nel post Juve guarda il gol: "Come con la Lazio"

La Juventus accede alle semifinali di Europa League dove affronterà il Siviglia. La squadra bianconera ha conquistato la qualificazione contro lo Sporting Lisbona, e al termine della sfida, oltre a Max Allegri ai microfoni si è presentato anche Cuadrado. Prima di iniziare con l'intervista nel post gara, al colombiano è stato detto che allo stesso momento l'ex compagno Dybala aveva appena segnato per la Roma contro il Feyenoord. Cuadrado, vedendo la rete dell'argentino, ha prima esclamato: "Ma non era infortunato Paulo? Ha fatto un gol come quello contro la Lazio...", il tutto accompagnato da un sorriso di felicità per quanto appena fatto dalla Joya.

Sporting-Juve, Cuadrado: "Abbiamo lottato da squadra" Poi, commentando la partita della Juve, Cuadrado ha dichiarato: "Sono contento per il risultato, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile ma abbiamo lottato e difeso da squadra. Loro giocano un bel calcio ma alla fine abbiamo avuto la voglia e la determinazione di passare e lo abbiamo fatto. Puntiamo alla finale, abbiamo una grandissima squadra, sarà un obiettivo bellissimo per noi dopo tanto tempo che non ne giochiamo una". Successivamente, il colombiano ha detto: "Dobbiamo dare il 200% per noi e per tutto quello che è successo, penso che lo meritiamo. Lavoreremo fino alla fine per la squadra, per la società e i tifosi. Speriamo con l’aiuto di Dio di arrivare in finale".

Cuadrado: "15 punti? Nessuno può toglierci quello che abbiamo fatto sul campo" In seguito Cuadrado ha commentato quanto accaduto oggi con la decisione in merito ai 15 punti di penalizzazione: "Mancheranno ancora dei dettagli ma sono molto contento per questi 15 punti, speriamo che possa rimanere tutto così. Quello che abbiamo fatto lo abbiamo guadagnato sul campo e nessuno ce lo può togliere" per poi chiudere tornando sul gol di Dybala: "Ha fatto un gran gol, è stato bellissimo, parliamo ancora molto spesso perchè siamo sempre molto amici".

