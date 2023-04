Rabiot carica la Juve: "Pronti per il Siviglia. Andiamo in finale e vinciamo"

LISBONA (PORTOGALLO) - Dopo la vittoria di misura dell'andata firmata Gatti, la Juventus ferma sull'1-1 lo Sporting Lisbona e vola in semifinale di Europa League dove affronterà il Siviglia che ha eliminato il Manchester United. A sbloccare la gara al 9' è stato ancora Rabiot, protagonista di una stagione super e già a quota 11 reti in 38 presenze complessive. "Sono contento: abbiamo giocato col cuore, abbiamo sofferto fino alla fine ma ci siamo. L'obiettivo era lo stesso: andare in finale e vincere, ora lo facciamo passo dopo passo. Sono contento per tutti, per il mister, per i dirigenti, per tutti", commenta l'ex Psg.