Juve, rinvio alla Corte Federale: legali al lavoro. La strategia difensiva

Morale della storia, stringi stringi, dopo la pubblicazione del dispositivo del Collegio di garanzia (giovedì scorso), toccherà aspettare ancora per avere davvero idea di quanti punti saranno tolti alla Juventus nell’ambito del procedimento plusvalenze. Toccherà cioè aspettare le annesse motivazioni (questione di giorni) onde farsi un’idea di massima. E poi aspettare che la Corte federale d’appello istruisca il nuovo processo. E che si esprima. Insomma, nel migliore dei casi, come spiegato, servirà ancora almeno un mese (posto peraltro che in casa bianconera non si decida di fare ulteriore ricorso al Collegio). Ma alla Juventus non c’è tempo da perdere. Men che meno c’è la voglia di rischiare di non cogliere quello spiraglio che il dispositivo del Collegio di Garanzia ha aperto verso una riduzione della penalizzazione.