Juve-Napoli, Marchegiani: "Gol annullato a Di Maria? Interpretazione italiana"

Il Napoli espugna l'Allianz Stadium grazie al gol al 93' di Raspadori e si avvicina sempre più al sogno scudetto. Poco prima, però, era stata la Juventus a passare in vantaggio con Di Maria. La rete del Fideo, è però stata annullata per un fallo di Milik su Lobotka a inizio azione. Fabbri dapprima ha fatto correre convalidando la rete dell'argentino, successivamente, richiamato al Var, ha segnalato l'infrazione del polacco assegnando il calcio di punizione dal limite agli azzurri. Un episodio chiave che ha fatto molto discutere. A tal proposito Luca Marchiagiani, dagli studi di Sky, ha commentato: "È un'interpretazione nettamente italiana, in Europa non è punibile come l'intervento di Leao su Lozano, oggi al Napoli è andata meglio. Secondo me questo fallo si poteva fischiare in diretta, dal momento che non lo ha fatto non andava più fischiato. Era da capire a velocità normale più che al replay".