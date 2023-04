Trevisani e il Var Juve-Napoli: In Premier e in Champions ci ridono dietro

All'indomani della sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus e Napoli , decisa dalla rete di Raspadori al 93', non si fa altro che parlare del successo degli azzurri, sempre più vicini alla conquista dello scudetto, e del gol annullato a Di Maria per il fallo di Milik su Lobotka a inizio azione. Fabbri , arbitro della partita, inizialmente non aveva sanzionato l'intervento, poi, richiamato al Var, ha deciso di non convalidare la rete decretando il calcio di punizione dal limite per la squadra di Spalletti. Una scelta rivelatasi poi decisiva nell'economia della partita e del risultato finale.

Tante polemiche e commenti circa quanto accaduto. Secondo il giornalista Mediaset Riccardo Trevisani: "Il Var non deve intervenire, perché rimane la decisione del campo di un arbitro che sta a due metri e c'ha una percezione di quello che è accaduto, dove viene anche toccato chiaramente il pallone da Milik. Secondo me se lui fischia fallo in diretta ci può anche stare, perché il contatto tra Milik e Lobotka c'è, ma una volta che viene giudicato che il pallone preso da Milik è un contatto lieve non può intervenire il Var su una cosa del genere. Se lo vedono in Inghilterra o in Champions League ci ridono dietro".

