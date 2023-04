Di Maria, il gol annullato in Juve-Napoli e l'autocensura social

C'è grande amarezza in casa Juventus per non esser riusciti a portare a casa un risultato positivo nella sfide contro il Napoli. I ragazzi di Massimiliano Allegri ci hanno provato ma non sono riusciti a sfondare. O meglio, c'erano riusciti con Angel Di Maria, ma Fabbri, dopo aver convalidato, ha annullato in seguito alla revisione al Var per l'intervento di Milik su Lobotka a inizio azione. Nel finale, poi, la beffa, con Raspadori che al 93' ha siglato il successo azzurro che avvicina sempre più la squadra di Spalletti allo scudetto (17 i punti di vantaggio sulla Lazio a sette giornate dalla fine).