Allegri è una furia con Marotta e Baccin: “Siete delle m…, arrivate sesti”

TORINO - Serata amara per la Juventus che dopo il ko allo scadere in campionato contro il Napoli, non riesce a riscattarsi in Coppa Italia dove viene eliminata dalla rete di Dimarco che permette all'Inter di conquistare la finale dell'Olimpico. Dopo le tensioni dell'Allianz Stadium, anche a San Siro il post gara negli spogliatoi sarebbe stato molto accesso, con Massimiliano Allegri tra i più scatenati. Dopo la provocazione ironica ai partenopei sulla vittoria dello Scudetto e lo spiacevole episodio del suo vice Landucci, squalificato per aver detto a Spalletti “pelato di m…” e “ti mangio il cuore”, anche contro l'Inter sarebbe volata qualche parola di troppo dentro al tunnel.