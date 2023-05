Vlahovic, il razzismo, i cori di Bergamo e la risposta della Juve a Gasperini

BERGAMO - I deplorevoli cori di una parte dei tifosi dell'Atalanta nei confronti di Dusan Vlahovic stanno facendo discutere, all'interno di una polemica accentuata dalle dichiarazioni rilasciate da Gasperini nel post-partita. Nel finale di gara al Gewiss Stadium di Bergamo, sul risultato di 1-0 per la Juventus, l'attaccante ex Fiorentina ha siglato la rete del raddoppio dopo essersi sentito dare dello 'zingaro' da alcuni sostenitori. La sua esultanza, giustamente polemica, ma meno plateale di altre viste in precedenza, gli è comunque costata un discutibile cartellino giallo. Dopo la Federazione serba, anche la Juventus è intervenuta sulla questione via social.