Juve-Siviglia, perché è importante andare avanti anche in caso di esclusione Uefa

Non solo la gloria del presente. Contro il Siviglia, stasera e tra una settimana in Spagna, la Juventus si gioca anche un pezzo di gloria del futuro. Quella che si costruisce con gli introiti della Champions. La Champions della prossima stagione e, ancora più importante, quella della stagione 2024-25, la prima con il nuovo format, in grado di garantire tra gli 80 e i 100 milioni già con la partecipazione. Una cifra in grado di scavare un solco tra chi ci sarà e chi no. La Juventus vuole esserci e vorrebbe essere anche in quella della prossima stagione: la possibilità di arrivarci attraverso il campionato è ormai pressoché puramente teorica, visto l’andamento del processo sportivo. Anzi, rischia di essere proibitiva la qualificazione alle coppe europee in genere.