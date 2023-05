Juve, ci puoi credere ma ci devi riflettere: è così da due anni

La Juventus resta aggrappata a Pogba, che sta tornando Pogba, e Gatti, che sta scrivendo una favola in mezzo al romanzo horror della stagione bianconera. La Juventus resta aggrappata a due che non sono partiti titolari in una formazione forse non azzeccatissima e in una partita che la Juventus ha giocato male, non all’altezza della serata che richiedeva di più, sotto il profilo dell’agonismo, della precisione, della concentrazione. La Juventus delle ultime due stagioni non ha mai vinto una partita decisiva.