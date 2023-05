Juve, il padre di Gatti:" Del Piero che parla di mio figlio? Ho i brividi"

La stagione di Federico Gatti è una giostra continua di emozioni. Non può che essere così, per un ragazzo che soltanto cinque anni fa terminava con una retrocessione l’annata in Eccellenza piemontese col Pavarolo. La Juventus è un sogno quotidiano per lui. Ed è anche riuscito a levarsi l'etichetta di outsider della difesa bianconera. Dopo il gol allo Sporting, si è tolto la soddisfazione di ripetersi contro il Siviglia. Una rete che è ossigeno puro per una squadra che può ancora ambire alla finale di Europa League. Ludovico Gatti, papà di Federico, ricostruisce così le tante emozioni.



Partiamo da giovedì sera. Dove ha visto la partita?

«Sul divano di casa, con mia moglie. Lei era stanchissima e si è addormentata due volte: prima che entrasse Federico e anche dopo. Così si è persa il gol. L'ho svegliata io con le mia urla di felicità, ma ha capito subito il motivo».



Continua il momento magico di Federico, al primo anno in bianconero.

«È un bel momento, ma non ci abituiamo mai alle emozioni che ci regala. Sta facendo grandi cose, si sta togliendo soddisfazioni importanti, ma è solo l'inizio. Deve ancora pedalare tanto».