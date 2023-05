Juventus, Del Piero: “Gatti regala speranze, un minuto cambia una partita”

La Juventus acciuffa il pareggio contro il Siviglia all'ultimo respiro. Il gol di Federico Gatti al 98' dell'andata della semifinale di Europa League rende meno amaro il primo round contro gli spagnoli e mantiene alte le speranze di qualificazione all'ultimo atto in programma il 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest. Una rete importantissima quella del difensore ex Frosinone.

L'ex capitano Alessandro Del Piero ai microfoni di Sky a tal proposito ha sottolineato: "L'ultimo episodio regala molto più che una speranza, nel senso che la partita è stata giocata in maniera migliore da parte del Siviglia con più serenità, probabilmente anche facilitati non solo dal gol ma anche da molta confidenza nell'esser pericolosi. Quello ti dà molta forza come squadra. Dall'altra parte la Juve che dopo i primi sbandamenti ha cercato di mettersi in carreggiata ma non ha fatto tantissimo. È stata una Juve nervosa quella che ho visto, che è stata fermata molte volte da tanti falli, molti ammoniti dalla parte del Siviglia".

