Allegri, conferenza Juventus-Cremonese: segui la diretta

La Juventus vuole ripartire in campionato dopo il pareggio ottenuto nel match d'andata nella semifinale di Europa League contro il Siviglia . Per farlo nel migliore dei modi e continuare a macinare punti in attesa di capire cosa accadrà con il caso plusvalenze, i bianconeri dovranno affrontare la Cremonese in piena lotta salvezza. In caso di vittoria, la Vecchia Signora si porterebbe a +4 sulla Lazio di Sarri . La squadra di Ballardini , che viene dalla vittoria contro lo Spezia e dal pareggio a San Siro contro il Milan , cercherà con tutte le sue forze di ottenere i punti necessari per avvicinarsi al Verona , attualmente a +6. Massimiliano Allegri presenta la sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia.

Juve-Cremonese, Allegri: "Domani è importante come col Siviglia"

Il tecnico bianconero ha dichiarato: "La Cremonese nel girone di ritorno sarebbe salva, Ballardini sta facendo un ottimo lavoro. È una squadra che subisce poco e che in contropiede è pericolosa. Queste partite vanno affrontate con grande rispetto e vinte sul campo. Inutile parlare prima, altrimenti ci facciamo del male. Giovedì abbiamo una partita importante quanto quella di domani" per proseguire: "Stiamo facendo un buon lavoro, bisogna continuarlo a fare per far crescere tutti dal punto di vista tecnico, tattico e di esperienza, che si acquisisce solo giocando. Siamo secondi, per come sono andate le cose erano difficile. Ormai mancano quattro partite, a 18 anni o 35 bisogna arrivare in campo con la voglia e la determinazione per migliorare, fino a quando non si smette".

Allegri: "Gioca Perin, Bremer è recuperato. Pogba sta crescendo"

Successivamente, sulle condizioni della rosa: "Domani gioca Perin, Bremer è a posto. Rabiot oggi ha fatto differenziato come tanti altri, ma domani sarà sicuramente a disposizione. Dobbiamo pensare a domani, è quella più vicina e più importante. Sarà difficile battere la Cremonese ma dovremo riuscirci". Poi, su Pogba: "Sta crescendo, ha fatto 25' bene. Quando le partite diventano vicine all'area avversaria è sempre straordinario. Dovrebbe giocare tante partite ma in questo momento l'importante è che sia a disposizione per un tempo o mezz'ora, giocando ogni tre giorni è difficile che riesca a recuperare per una partita intera".

Juve, Allegri: "Kean? È una risorsa su cui conto molto"

Allegri ha proseguito: "Il morale è ottimo, dopo il gol alla fine con il Siviglia è ancora più buono. Ci ha dato la possibilità di giocarci una finale alla pari. Noi in campionato dobbiamo fare il nostro, difendendo il secondo posto e restando nelle prime quattro. Una volta che abbiamo fatto il nostro dovere, sulle cose esterne non possiamo farci niente" per poi parlare di Kean: "Sta molto bene, nel momento migliore ha commesso un'ingenuità a Roma. Poi si è infortunato e ha perso un po' di tempo, è rientrato anche prima ed è una risorsa su cui io conto molto".

Juve, Allegri: "Non ci siamo mai lamentati degli arbitri"

Il tecnico bianconero ha dichiarato: "Noi non ci siamo mai lamentati di arbitri, anche su fatti oggettivi. Noi dobbiamo concentrarci sul campo, altrimenti abbiamo un dispendio di energie importante. Contro il Siviglia negli ultimi minuti la squadra ha avuto la forza di continuare a giocare con calma, dopo l'episodio di Rabiot si poteva perdere ordine e magari subire lo 0-2 e su questo la squadra è stata molto matura. Su tutte le cose che succedono, che quest'anno sono state parecchie, le abbiamo trasformate in opportunità".