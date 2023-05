Juve, Pimenta su Pogba: le parole a sorpresa dell'agente sull'infortunio

FIUGGI (Frosinone) - Doveva essere la 'sua' partita , la prima da titolare in stagione, travolto dall'affetto del proprio pubblico, contro la Cremonese, in serie positiva ma ormai condannata alla retrocessione: lo scenario perfetto, così come perfetta è la prestazione di Paul Pogba nei primi venti minuti di gioco. Una manciata di secondi più tardi, poi, quella palla morbida messa nel cuore dell'area, la smorfia di dolore, le mani al volto, le lacrime , le pacche di affetto di Fagioli ed Allegri, l'interminabile applauso dell'Allianz Stadium e il bellissimo gesto di Di Maria , che lo accompagna negli spogliatoi ( QUI TUTTE LE FOTO ). Rafaela Pimenta, sua procuratrice, ha parlato dell’infortunio del centrocampista della Juventus a margine dell’evento dedicato al premio ‘Tommaso Maestrelli’: "Pogba ancora ko? Sono cose che accadono , è successo ieri ma fortunatamente non è niente di grave e Paul si sta riprendendo".

"È bellissimo vedere Milan e Inter in semifinale di Champions, è bellissimo per il calcio italiano. Ci aspetta una settimana piena di emozioni per l'EuroDerby e anche per tutti gli altri nostri tesserati che si giocano la finale di Istanbul", ha aggiunto la Pimenta parlando della stracittadina tra i nerazzurri di Inzaghi - avanti 2-0 nel punteggio - e i rossoneri di Pioli: in palio l'ultimo atto della Champions League, in programma il prossimo 10 giugno nella capitale turca.