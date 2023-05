Palladino, Paolo Berlusconi: "La Juventus lo cerca". Ma piovono smentite

TORINO - E' arrivato alla guida del Monza per dare una sterzata all'inizio shock di campionato, Raffaele Palladino è il direttore d'orchestra dell'ottima annata dei brianzoli alla prima storica apparizione in Serie A . Sul tecnico campano si sono posizionate le luci delle big qualora dovessero scegliere di cambiare guida tecnica al proprio club ed è Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, presidente del Monza, a parlare del futuro di Palladino: "Dovrebbe restare a Monza, ne parliamo a fine anno, anche se ha la Juventus che lo cerca . Sarà bello dire di no alla Juve".

"La Juve cerca Palladino"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Paolo Berlusconi ha lanciato la notizia di mercato, smentita sia dalla Juventus che dallo stesso Palladino in conferenza stampa. In realtà è molto improbabile, ad oggi, che il club bianconero possa separarsi da Massimiliano Allegri in estate. Palladino, classe 1984, alla sua prima esperienza da allenatore in Serie A ha scalato la classifica portando il Monza a ridosso della zona Europa. La Juve è già nel suo passato con 57 presenze e 10 gol da giocatore e in questo campionato il suo Monza ha battuto due volte su due la formazione di Allegri, 1-0 in casa e 2-0 in trasferta.