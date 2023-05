Da oggetto misterioso a idolo dei tifosi Juve: tutti pazzi per Gatti

SIVIGLIA - Avrebbe potuto essere a disagio, rispetto ad altri, in mezzo a campioni che hanno sollevato coppe di tutti i tipi. Invece lui, Federico Gatti, è stato tra i migliori in campo per la Juventus al Sanchez-Pizjuan e soprattutto è stato indicato dai tifosi bianconeri sui social, e non solo, quale esempio da seguire per una squadra che ha molte responsabilità per la sconfitta di Siviglia. La difesa in realtà ha retto grazie alla prestazione maiuscola di Bremer (uno che avrebbe meritato la finale) e del solito, instancabile Danilo, arresosi solo nel supplementare. Ma è Gatti ad attirare le attenzioni del popolo juventino proprio perché a certi livelli non ci era ancora arrivato eppure, da esordiente in Europa, ha dimostrato di poterci stare eccome su un palcoscenico così, con la sfrontatezza che ha solo chi ha fame di successi e arriva dalle minors.