Siviglia-Juve, Gudelj e il messaggio di pronta guarigione a Fagioli

Fagioli, infortunio in Siviglia-Juve dopo il fallo di Gudelj: esce dal campo in barella

Juve, il messaggio di Gudelj e la risposta di Fagioli

Tantissimi gli auguri di pronta guarigione indirizzati al classe 2001 dal mondo Juventus e non solo. Tra i vari messaggi per Fagioli, è arrivato anche quello dell'autore del fallo della squadra di Mendilibar. Gudelj ha infatti postato nelle sue storie di Instagram una foto di Nicolò scrivendo: "Spero in un recupero veloce e che tu possa tornare in campo presto!", con la risposta del bianconero che non si è fatta attendere. Sempre tramite le storie, il centrocampista della Vecchia Signora ha repostato il messaggio di Gudelj per ringraziarlo pubblicamente.