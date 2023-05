Juve-Milan, Di Maria saluta lo Stadium: quanto sarebbe costato il rinnovo?

Juve-Di Maria, quanto sarebbe costato il rinnovo

Perché quasi cinque milioni? Perché grazie a un’opzione di rinnovo, se la Juventus e Di Maria avessero prolungato il loro legame la società bianconera avrebbe potuto accedere ai benefici del decreto crescita non solo per la prossima stagione, ma anche per quella che si sta per concludere (è necessario un contratto di almeno due anni). Avrebbe cioè pagato le tasse non sull’intero stipendio lordo dell’argentino, ma sulla metà: versare 6 milioni netti all’ex Psg le sarebbe costato poco meno 8 milioni lordi a stagione, dunque poco meno di 16 milioni per due stagioni, anziché poco più di 11 per una sola. Avere per un’altra stagione il Di Maria di inizio anno - 7 gol e 3 assist in 14 presenze tra il 13 gennaio e il 9 marzo - pagando circa 4,8 milioni in più di quanto la Juventus dovrà comunque pagare per l’annata che sta per chiudersi, sarebbe stato un’affare allettante anche sapendo di dover fare i conti con un budget ridotto. Dopo il gol al Friburgo del 9 marzo, però, il Fideo ha collezionato altre 14 presenze senza gol né assist e con prestazioni quasi sempre deludenti, punteggiate qua e là da un controllo o da un dribbling capaci di far sgranare gli occhi, ma che alla bellezza non hanno mai accompagnato l’incisività.