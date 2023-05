Juventus-Milan extra campo: società criticata e Di Maria fischiato

TORINO - L'eliminazione subita per mano del Siviglia in Europa League. Poi, subito dopo, altre due mazzate: la sentenza che toglie 10 punti in classifica, seguita un paio d'ore dopo dalla prestazione disastrosa contro l'Empoli. La Juventus che si presenta all'appuntamento contro il Milan è svuotata. Un corpo cavo che ormai non può più essere riempito da nulla, se non dall'orgoglio. Anche quello, però, sta svanendo. Con la stanchezza, con le infinite turbolenze che hanno caratterizzato l'intera stagione e anche con l'incertezza che investe il futuro. Lo Stadium ha lo stesso stato d'animo dei giocatori: ci sono 40.231 spettatori, prima del calcio d'inizio viene dato ampio spazio ad una coreografia che richiama la juventinità, ma durante la gara serpeggia la sensazione di assistere ad un'amichevole, anche piuttosto indigesta.