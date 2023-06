Patteggiamento Juve, esclusione Chievo e il precedente Inter: le risposte

No, la Juventus non si è dichiarata colpevole. Contestualmente all’accordo trovato con il procuratore federale Giuseppe Chiné, sono state depositate note in cui si sottolineava la ragione di opportunità del patteggiamento, avvenuto senza ammissione di colpa. Accettare un beneficio di legge che permette di evitare penalizzazioni o misure interdittive non significa dichiararsi colpevoli. Questo aspetto è rimarcato anche nel comunicato bianconero in cui il club ribadisce «la correttezza del proprio operato e la fondatezza delle proprie argomentazioni difensive» e spiega che tuttavia ha ritenuto di patteggiare «nel miglior interesse della società stessa, dei suoi azionisti e di tutti gli stakeholders».

Perché non sono stati tolti altri punti alla Juventus?

I legali della Juventus e dei dirigenti bianconeri Bellacosa, Sangiorgio e Tortorella, più Apa che difendeva Paratici, sono riusciti a convincere prima Chiné e poi i giudici del Tribunale del fatto che era stato illogico istruire un doppio processo e scindere il filone plusvalenze e il filone stipendi/procuratori/partnership sospette visto che in ballo c’erano la stessa dirigenza, lo stesso lasso di tempo, le stesse finalità. E che, dunque, inglobando tutto l’inglobabile, i 10 punti in meno già inflitti potevano considerarsi sufficientemente afflittivi e penalizzanti, equi e ragionevoli. Ergo, che sarebbe stato sufficiente aggiungere una sanzione economica. Sanzione economica che in totale, di fatto, considerando la penalizzazione in classifica implica una “multa” per la Juventus di quasi 100 milioni di euro: il passaggio dal 3° al 7° posto costa tra i 7 e i 10 milioni di euro e la mancata partecipazione alla Champions League pesa per almeno 60-70 milioni di mancati introiti (premio base di 15,6 milioni; ranking decennale da 25-30 milioni più le variabili market pool 1 e 2).