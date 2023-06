Juve Next Gen e Primavera, i piani: il futuro di Brambilla e Montero

Stallo… a catena. La situazione d’incertezza che sta impedendo alla Juventus di premere il piede sull’acceleratore nella programmazione del futuro in prima squadra, in qualche modo, si riverbera in questo momento anche ai piani inferiori. Dove, però, Massimo Brambilla e Paolo Montero guardano alla prossima stagione a Vinovo con una certa fiducia . I due tecnici, alla prima stagione in bianconero rispettivamente sulla panchina della Next Gen e dell’Under 19, hanno infatti raccolto feedback positivi dalla società al termine dell’annata, anche se non sono arrivati per forza i risultati auspicati la scorsa estate.

La seconda squadra, per esempio, ha fallito l’accesso ai playoff di Serie C come era capitato una sola volta in precedenza, nella stagione d’esordio con Zironelli. Ma è evidente che ci sia anche il marchio di Brambilla, uno che a Bergamo ha forgiato talenti per quasi due lustri, nell’impatto al piano di sopra di giovani intriganti come Iling. L’ex tecnico dell’Atalanta, chiamato a impastare una rosa in cui di anno in anno i fuori quota si stanno estinguendo, si è visto quasi a ogni occasione costretto – ben volentieri – a rinunciare a pezzi pregiati convocati invece da Allegri. E, nonostante questo, è andato a pochi centimetri dal sollevare al cielo la Coppa Italia di categoria. Discorso analogo per Montero, la cui stagione si è conclusa con il pareggio di fronte al Sassuolo nei quarti di finale scudetto, pur con qualche rinforzo extra-lusso a disposizione. Ma come non attribuire all’ex centrale il merito di aver contribuito alla vertiginosa ascesa di elementi come Huijsen e Yildiz, ragazzi sotto età per l’Under 19 che nella seconda parte della stagione hanno trovato spazio in pianta stabile addirittura in Next Gen.

