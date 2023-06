Allegri e Calvo, fate pace se potete. Ma fate in fretta

Il titolo sulla prima pagina odierna di Tuttosport non lascia spazio ai dubbi: "La Juve è spaccata". Occhiello: "A Udine nuovo scontro Allegri-Calvo: troppe distanze fra i due. Catenaccio: "Il futuro di Max rimane in bilico, ma si lavora per ricucire". Bene. Purché si faccia in fretta. Di tutto ha bisogno una squadra da rifondare, sempre in attesa della conferma ufficiale del tecnico e dell'arrivo del nuovo direttore sportivo, fuorché di perdere tempo né tantomeno di traccheggiare. Se l'allenatore lamenta lo scarso peso della società che avrebbe inciso sui risultati (ogni riferimento ad alcune decisioni arbitrali non è puramente casuale), la società abbozza e, per bocca del dirigente richiamato da Elkann alla Continassa, invita al pensare al futuro.