Juve, Pogba e il ritorno al top: la riabilitazione spiegata nel dettaglio

Tempo di vacanze per molti calciatori, di vacanze lavoro per Paul Pogba. Che è a Miami, dove ha incontrato il suo amico Jimmy Butler, stella Nba dei Miami Heats, ma si è anche allenato, postando su Instagram diversi video dei suoi esercizi. Abbiamo chiesto di spiegarceli a Giovanni Bonocore, per anni preparatore personale di Alessandro Del Piero e oggi, tra gli altri, dei romanisti Mancini, Pellegrini e Spinazzola e del laziale Romagnoli.

Pogba, il recupero spiegato passo dopo passo «Per avere un’idea completa del suo allenamento bisognerebbe conoscere tutto quello che fa e non solo quello che ha postato. In questi video Pogba svolge un lavoro molto classico, di base. Con un’enfasi su esercizi finalizzati all’ipertrofia sulla gamba destra, quella del ginocchio operato: l’obiettivo è aumentare la massa muscolare, lo indicano le fasi eccentriche (quando il muscolo si allunga, ndr) molto lente e l’utilizzo in alcuni esercizi dell’elettrostimolatore (la fascia collegata al cavetto verde, ndr), che serve a dare ancora più impulsi alle fibre muscolari». Esercizio 1 «Lavoro contro resistenza, esercitata dal preparatore, con contrazione eccentrica e concentrica del quadricipite: Pogba spinge verso l’alto contro la resistenza del preparatore, quando scende lo fa lentamente resistendo alla spinta».

Esercizio 2 «Anche qui c’è un lavoro eccentrico e concentrico, in posizione di affondo, volto a stimolare il quadricipite, ma anche il gluteo e gli hamstrings (i muscoli posteriori della coscia, ndr)».

Esercizio 3 «Un “Bridge”, ossia ponte, in cui gluteo e hamstrings lavorano in modo isometrico, ossia fermi in tensione, mentre il piede che spinge il corpo su e giù fa lavorare molto il soleo, un muscolo del polpacio».

Esercizio 4 «Uno step up: anche qui ci sono contrazione concentrica ed eccentrica e lavorano quadricipite, gluteo e hamstrings».

© RIPRODUZIONE RISERVATA