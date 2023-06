Juventus, le paure dei tifosi tra mercato, futuro e le ombre del post 2006

Chiesa-Vlahovic, la paura di una cessione

Basso profilo, sì. Ma a che costo? Dopo i guai giudiziari, la Juventus dovrà inevitabilmente affrontare quelli economici. E la paura del tifoso, che si chiede perché attualmente il club sia in mano a manager più che a dirigenti di campo, si fa lecita: “Non è per Vlahovic in sé, ma proprio per come vengono ‘costruiti’ i progetti Juve. Non puoi buttare 70 milioni a gennaio 2022 e vendere lo stesso giocatore dopo un anno e mezzo. Un 2000 inoltre”, si legge sui social nelle varie piazze virtuali di discussione. Perché il rischio concreto - analizzando il sentimento negativo del popolo bianconero - che molti big possano lasciare il club esiste eccome, vista l'assenza dalla Champions ma anche per assenza di fiducia in un progetto al momento non chiaro: “Preferiscono non prendere un allenatore a 2 milioni perché l’altro ti costa troppo (tanto lo pagheresti uguale) ma preferiscono vendere Vlahovic e Chiesa svalutando un patrimonio abnorme”. Altro che sogni di mercato in entrata, qua ci si preoccupa di quello in uscita.

"Sembra la Juve di Cobolli e Secco"

Non si è ancora riusciti a chiudere per Cristiano Giuntoli, l’artefice del capolavoro Napoli. Una trattativa che va avanti da un po’ e che impensierisce la maggior parte dei tifosi, piuttosto fredda sulla promozione del ds della Next Gen: “Sicuramente avrà una grande carriera da ds di prima squadra. In questo momento preciso però, con la società dissestata che ci ritroviamo, abbiamo bisogno di una guida esperta e con le spalle larghe con il quale crescere ancora. Per questo serve come il pane uno come Giuntoli”. Un ridimensionamento societario che ad alcuni ricorda quello post Calciopoli, con Ferrero ad assomigliare in maniera inquietante a Cobolli Gigli e la promozione di Manna come quella che fu di Alessio Secco.