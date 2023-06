Juve spaccata in due: Allegri-Calvo, i retroscena dello scontro a Udine

Salvador Dalì, genio spagnolo, soprattutto pittore ma anche molto altro, una volta fece partire da dietro quei suoi baffi stilosissimi e strani questa freccia: “Più di tutto, mi ricordo il futuro”. Ecco, in questa Juve, Dalì non si troverebbe a proprio agio perché il futuro bianconero non è né scritto, né disegnato. Figuriamoci quindi ricordarlo o anche solo immaginarlo... Proprio così, l’universo juventino è magmatico più che mai. E ora che la stagione si è conclusa dopo mille peripezie - almeno il 70% avvenute fuori dal campo - mentre la centrifuga inizia a rallentare la propria corsa, saltano fuori pezzi di verità che nel vortice si erano mischiati tra loro , ed era quindi difficile se non impossibile distinguerne la forma. La situazione è complicata e articolata al di la delle dichiarazioni di facciata che vengono elargite.

Allegri e il post Udinese-Juve

A volte a sangue freddo, altre volte invece quando è ribollente. Come domenica sera, pochissimi minuti dopo il triplice fischio di Udine, quando Massimiliano Allegri nel ventre della Dacia Arena, ha spiegato davanti a tutti i microfoni che gli venivano messi davanti al naso e ribadito poi in conferenza stampa che per il mercato bisognava rivolgersi a Calvo, il responsabile dell’area tecnica e che lui si metteva a disposizione per poi gestire e allenare al meglio ciò che avrebbe avuto a disposizione a partire dal 10 luglio, primo giorno di test e battesimo della prossima stagione 2023/24. Tra forma e contenuto del pensiero emergeva in maniera netta e precisa la distanza tra i due, ovvero Allegri e Calvo. Che sarebbe poi il segreto di Pulcinella, anche se a Torino sarebbe il caso di cambiare maschera e indossare quella di Gianduja. Ma le maschere è meglio lasciarle perdere, si usano quando è carnevale e si respira nell’aria la voglia di scherzare. Un esercizio nobile che però non ha diritto di cittadinanza in questo momento storico della Juventus, dopo che si è appena messi alle spalle la grande paura per una nuova spinta verso la Serie B.