Juve, Vlahovic e il destino che dipende da Kolo Muani: la situazione

La stagione juventina di Dusan Vlahovic di fatto era finita a Empoli, quando la squadra era uscita con le ossa rotte dal campo dopo il 4-1 e con il morale a terra per il -10 inflitto dalla giustizia sportiva. La sfida di domenica a Udine e quella prima con il Milan le aveva saltate per infortunio, comunque per sapere se quella del Castellani è stata davvero l’ultima apparizione del serbo con la maglia della Juventus bisognerà aspettare ancora un po’. Non è detto che vada via, di sicuro però c’è la necessità della Juventus di fare cassa in qualche maniera e il dovere di ascoltare le offerte, qualora dovessero arrivare, per l’attaccante.

Vlahovic, il Bayern Monaco e Kolo Muani

Una in realtà è già pervenuta ed è stata restituita al mittente, cioè quella del Bayern Monaco. Alla Continassa si aspettano un rilancio, ma al momento la situazione è congelata perché in territorio bavarese si guarda a un altro profilo: Kolo Muani, talento francese dell’Eintracht Francoforte. Uno esclude l’altro, anche perché in ogni caso l’investimento sarebbe enorme: se per Vlahovic la Juventus non ragionerebbe su una proposta inferiore agli 80 milioni (comprensivi di bonus), anche l’Eintracht per cedere il suo gioiellino punta a una proposta quanto più vicina possibile alla tripla cifra. Nelle ultime ore è emersa la volontà del Bayern Monaco di provare ad andare fino in fondo per prendere Kolo Muani, spingendosi così lontano da convincere il club di Francoforte a cedere.